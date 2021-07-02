Son dakika haber! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hangi suç kim tarafından işlenirse işlensin, failin, dini, dili, rengi ne olursa olsun yargı mensubu dosyasındaki...
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Son dakika haber! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hangi suç kim tarafından işlenirse işlensin, failin, dini, dili, rengi ne olursa olsun yargı mensubu dosyasındaki...

Son dakika haber! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 'Hangi suç kim tarafından işlenirse işlensin, failin, dini, dili, rengi ne olursa olsun yargı mensubu dosyasındaki...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika gelişmesine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hangi suç kim tarafından işlenirse işlensin, failin, dini, dili, rengi ne olursa olsun yargı mensubu dosyasındaki delile bakar"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hangi suç kim tarafından işlenirse işlensin, failin, dini, dili, rengi ne olursa olsun yargı mensubu dosyasındaki delile bakar" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hangi suç kim tarafından işlenirse işlensin, failin, dini, dili, rengi ne olursa olsun yargı mensubu dosyasındaki... - Haberler
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