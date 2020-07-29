Son dakika haber | Adalar'da plajda korona virüse karşı dezenfektan kabini ve sosyal mesafe paravanı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Adalar'da plajda korona virüse karşı dezenfektan kabini ve sosyal mesafe paravanı

Son dakika haberleri: Adalar'da faaliyet gösteren özel bir plaj işletmesi yeni tip korona virüse karşı sıra dışı önlemler aldı.

Son dakika haber | Adalar'da plajda korona virüse karşı dezenfektan kabini ve sosyal mesafe paravanı
29.07.2020 10:28 | Son Güncelleme: 29.07.2020 10:46

Adalar'da faaliyet gösteren özel bir plaj işletmesi yeni tip korona virüse karşı sıra dışı önlemler aldı. Girişe dezenfektan kabini yerleştirilerek şezlonglar arasına sosyal mesafe paravanı konuldu. Sosyal mesafeli plaj havadan görüntülendi.

Yeni normalleşme dönemi ile birlikte açılan plajlar korona virüs tedbirleri kapsamında halka hizmet vermeye devam ediyor. Adalar'da faaliyet gösteren bir plaj işletmecisi de korona virüse karşı sıra dışı önlemler aldı.

Ateşler ölçülüyor, dezenfektan kabininden geçiliyor

Plaja girmek isteyen vatandaşların önce ateş ölçer cihazlarıyla ateşleri ölçülüyor. Eller dezenfekte edildikten sonra sosyal mesafe kuralına dikkat ederek sırayla dezenfektan kabininden geçerek içeri girebiliyorlar. El dezenfektanlarının yerleştirildiği soyunma kabinleri hijyen kuralları gereğince belirli periyotlarla dezenfekte ediliyor. Müşterilerin dikkat etmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen 14 temel kural tabelaları her noktaya asılmış durumda.

Şezlonglar arasına sosyal mesafe paravanı

Denize girdikten sonra güneşlenmek isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilmiş şezlonglarda güneşlenebiliyor. Şezlonglar arasına şeffaf paravanlar yerleştirilerek ve şezlonglara mini dezenfekte kutuları konularak korona virüse karşı yoğun önlem alınıyor.

"Paravanlarla insanları birbirinden ayırdık"

Plajın işletmecisi Doğukan Kocataş, "En önemli şey sağlık. Buradan yola çıkarak hem kendi sağlığımızı hem gelen misafirlerimizin sağlığını korumak için bölmelere ayırdık. Paravanlarla insanları birbirinden ayırdık. Girişte dezenfektan makinemiz var. 15 kural içerisindeki tüm önlemleri aldık. En büyük geri dönüş memnuniyet. Zaten bizim de amacımız buydu. Aşırı memnun kaldılar. Çocuklarıyla birlikte güven içerisinde gelebilecekleri bir ortam oldu" dedi.

"Çocuklarla birlikte gönül rahatlığıyla geldik"

Şezlongda güneşlenen vatandaşlardan biri, "Dezenfektan ve hijyen kurallarına dikkat ediyorlar. Çocuklarla birlikte gönül rahatlığıyla geldik. Sosyal mesafe kuralına uyuyorlar. Havalar sıcak, zor bir süreçten geçiyoruz. Kurallara uyarak kendimizi rahatlatmaya geldik. İşletme de çok güzel. Şeffaf paravanları da çok güzel düşünmüşler. Sosyal mesafeye dikkat ederek tatilimizi yapıyoruz" diye konuştu. Çocuklarıyla birlikte denize bir vatandaş ise, "Rahatlıkla girdik, dezenfektan kabininden geçerek geldik. Şeffaf brandalar çok ince ve güzel düşünülmüş" dedi.

Öte yandan, sosyal mesafeli paravanlarının yerleştirildiği ve yoğun korona virüs tedbirlerinin alındığı plaj drone ile

görüntülendi. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor Spor
Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu Magazin
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi Magazin
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti Magazin
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı Spor
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı 3. Sayfa
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Derya, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Derya, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 438 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 438 liradan işlem görüyor
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Kulüpler Birliği Vakfı, yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesi için TFF'ye başvuru yapacak
Kulüpler Birliği Vakfı, yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesi için TFF'ye başvuru yapacak
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çorap alma bahanesiyle 10 bin liralık telefonu kaşla göz arasında çaldı
Çorap alma bahanesiyle 10 bin liralık telefonu kaşla göz arasında çaldı
Hindistan'ın Mumbai şehrindeki yoksul halkın yarısı koronavirüse yakalandı
Hindistan'ın Mumbai şehrindeki yoksul halkın yarısı koronavirüse yakalandı
Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı
Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,9'a çıkardı
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,9'a çıkardı
Taciz ettiği kadını önce darbetti, sonra seyir halindeki araçtan attı
Taciz ettiği kadını önce darbetti, sonra seyir halindeki araçtan attı
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Fatih Sultan Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Gülben Ergen Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Bayram İntihar Beşiktaş Üniversite
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Adalar'da plajda korona virüse karşı dezenfektan kabini ve sosyal mesafe paravanı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 11:21:19. #1.14#
title