Son dakika haber! Acun Ilıcalı'nın kızlarının bulunduğu lüks cip kaza yaptı

Bir son dakika haberine göre Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda içinde Acun Ilıcalı'nın kızlarının bulunduğu lüks cip yoldan çıkarak ormanlık alana savruldu.

BOLU (İHA) - Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda içinde Acun Ilıcalı'nın kızlarının bulunduğu lüks cip yoldan çıkarak ormanlık alana savruldu. Ağaca çarparak durabilen cipteki Yasemin ve Leyla Ilıcalı yara almadan kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için geldikleri kayak merkezinden dönen Acun Ilıcalı'nın kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı'nın içinde bulunduğu 34 Z 1717 plakalı lüks cip kar sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana savruldu.

Ormandaki ağaçlara çarparak durabilen lüks cip maddi hasar meydana gelirken araç sürücüsü ile yolcular Leyla ve Yasemin Ilıcalı kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücü ve Acun Ilıcalı'nın kızları başka bir araçla olay yerinden ayrılırken, lüks cip çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU