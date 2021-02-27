"AÇIK HAVA" RESTORANI
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"AÇIK HAVA" RESTORANI

27.02.2021 11:20 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:35

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında lokanta ve restoranlarda sadece 'Gel al' veya paket ile servis yapılırken, yemeklerini alanların dışarıda karınlarını doyuruyor.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında lokanta ve restoranlarda sadece 'Gel al' veya paket ile servis yapılırken, yemeklerini alanların dışarıda karınlarını doyuruyor.

Koronavirüs salgınının önüne geçilebilmesi amacıyla uygulanan önlemler kapsamında lokanta ve restoranlar içeride müşteri kabul etmezken özellikle öğle saatlerinde bu işyerlerinin çevresinde, park ve bahçelerde yemek yiyenlere sık rastlanıyor. Sipariş vererek aldıkları yiyecekleri alıp lokanta ve restonlardan çıkanlar bunları soğutmadan yemeye çalışınca ortaya 'Açık hava restoranı' görüntüleri çıkıyor. Avcılar'da arkadaşları ile birlikte aldıkları tavuk-pilavı kaldırımın hemen kenarında yerde yan yana oturarak yiyen gençlerden Özay Yüzer, bu şekilde yemekten şikayetçi olduklarını söyledi.

'AÇIK HAVA' RESTORANI
'AÇIK HAVA' RESTORANI
'AÇIK HAVA' RESTORANI
'AÇIK HAVA' RESTORANI
'AÇIK HAVA' RESTORANI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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