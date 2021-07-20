Son dakika haber | "Acemi kasaplar" hastanelik oldu
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Son dakika haber | "Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bazı kasaplar, kurban kesmeye çalışırken yaralanarak hastanelik oldu.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bazı kasaplar, kurban kesmeye çalışırken yaralanarak hastanelik oldu.

Adana'da bayram namazının ardından kurbanlarını kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi, kentteki çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Yaralananların büyük çoğunluğu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Son dakika haber | 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
Son dakika haber | 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
Son dakika haber | 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
Son dakika haber | 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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