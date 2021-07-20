Son dakika haber | "Acemi kasaplar" hastanelik oldu
Son dakika gelişmesine göre Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bazı kasaplar, kurban kesmeye çalışırken yaralanarak hastanelik oldu.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bazı kasaplar, kurban kesmeye çalışırken yaralanarak hastanelik oldu.
Adana'da bayram namazının ardından kurbanlarını kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi, kentteki çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurdu.
Yaralananların büyük çoğunluğu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt