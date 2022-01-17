Son dakika haber... Abu Dabi'de Husilerin SİHA saldırısı sonrası 3 yakıt tankerinde patlama - Haberler
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Son dakika haber... Abu Dabi'de Husilerin SİHA saldırısı sonrası 3 yakıt tankerinde patlama

Son dakika haber... Abu Dabi'de Husilerin SİHA saldırısı sonrası 3 yakıt tankerinde patlama
AA / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, Yemen'deki İran destekli Husilerin silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) gerçekleştirdiği saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana geldiği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, Yemen'deki İran destekli Husilerin silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) gerçekleştirdiği saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana geldiği belirtildi.

BAE resmi ajandı WAM'ın haberine göre, Abu Dabi'deki Musaffah bölgesine SİHA ile saldırı düzenlendi.

Saldırının 3 yakıt tankerinde patlamaya neden olduğu kaydedildi.

Patlama sonrasında, BAE ulusal petrol şirketi ADNOC ile Abu Dabi Uluslararası Havalimanı yakınında yangın çıktığı aktarıldı.

Saldırı nedeniyle ciddi bir hasarın oluşmadığı ifade edilirken, ölü ve yaralı bilgisine ise yer verilmedi.

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait El-Mesire televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine yönelik düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurdu.

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AA / Çağrı Koşak - Son Dakika Haberleri

Birleşik Arap Emirlikleri, Saldırı, Patlama, Yemen, Güncel, Haber

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