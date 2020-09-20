Son dakika haber | Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'da transfer bitmez
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'da transfer bitmez

Son dakika haberi: Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Galatasaray'da transfer bitmez. Ama bazı hesaplarımız var. Taraftarımızın bunları iyi bilmesi lazım. Çok ince hesap ediyoruz, çok titiz davranıyoruz" dedi.

Son dakika haber | Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'da transfer bitmez
20.09.2020 21:36 | Son Güncelleme: 20.09.2020 21:41

"Her gün üzerine koyarak gidiyoruz"

Kaan ÜLKER/ - Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Galatasaray'da transfer bitmez. Ama bazı hesaplarımız var. Taraftarımızın bunları iyi bilmesi lazım. Çok ince hesap ediyoruz, çok titiz davranıyoruz" dedi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Albayrak, "Geçen hafta oynadığımız Gaziantep maçı öncesinde de bu sinyalleri vermiştik. Her gün üzerine koyarak gidiyoruz. Futbolcu kardeşlerimi ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Kondisyonerlerimize teşekkür ediyorum. İyi gidiyoruz ve her gün üzerine koyarak daha da iyi olacağız. İyi yoldayız, emin adımlarla ilerliyoruz. 3'te 3 yaptık, devamı da gelecek inşallah" ifadelerini kullandı."GALATASARAY'DA TRANSFER BİTMEZ"

Transferde ince hesaplar yaptıklarını söyleyen Abdurrahim Albayrak, "Geçen gün de söylediğim gibi Galatasaray'da transfer bitmez. Ama bazı hesaplarımız var. Taraftarımızın bunları iyi bilmesi lazım. Çok ince hesap ediyoruz, çok titiz davranıyoruz. Görüyorsunuz hiçbir yerde yaprak kımıldamıyor. Seyirci alamıyoruz, bir gelir yok. Onun için hesabımızı iyi yapmamız lazım ki günü geldiğinde de futbolcu kardeşlerimizin parasını ödeyebilelim. Yönetim olarak bunların bilinci içerisindeyiz. Dün akşam da geç saatlere kadar Fatih hocamla Florya'da idmandan sonra bir araya geldik. Her gün bir araya geliyoruz. Kimleri alabiliriz, kimleri satabiliriz diye. Kadromuz da baya şişkin. Onlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ama bunları gelip de basın önünde açıklamamız söz konusu olamaz. Galatasaray taraftarlarının içi rahat olsun. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Kaan ÜLKER
Kaan ÜLKER
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Mike Pompeo Donald Trump Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Gülay Seda Sayan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Babel Falcao Tisserand Sergen Yalçın Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kaza Anne Milli Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'da transfer bitmez - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 21:41:55. #1.15#
title