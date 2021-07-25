Son dakika haber | Abdullah Topkara, Sivas Belediyespor'a transfer oldu
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Son dakika haber | Abdullah Topkara, Sivas Belediyespor'a transfer oldu

Son dakika haber | Abdullah Topkara, Sivas Belediyespor'a transfer oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... Sivas Belediyespor sol kanat oyuncusu Abdullah Topkara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivas Belediyespor sol kanat oyuncusu Abdullah Topkara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Sivas Belediyespor, sol kanat oyuncusu Abdullah Topkara'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, 2. Başkanı Taner Karabal, As Başkan Cem Yılmaz ile futbolcu Abdullah Topkara katıldı.

1989 doğumlu olan sporcu, daha önce Bodrumspor, Sarıyer, Bayburt İl Özel İdarespor, Fethiyespor gibi birçok 2. lig takımlarında forma giydi. - SİVAS

Son dakika haber | Abdullah Topkara, Sivas Belediyespor'a transfer oldu
Son dakika haber | Abdullah Topkara, Sivas Belediyespor'a transfer oldu
Son dakika haber | Abdullah Topkara, Sivas Belediyespor'a transfer oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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