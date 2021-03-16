Son dakika haber... Abdi İbrahim Sürdürülebilirlik Raporu'na "Altın Pusula" ödülü
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Son dakika haber... Abdi İbrahim Sürdürülebilirlik Raporu'na "Altın Pusula" ödülü

16.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:51
Son dakika haber... Abdi İbrahim Sürdürülebilirlik Raporu'na

Bir son dakika haberine göre Abdi İbrahim'in ekonomik, kurumsal, sosyal ve çevresel alanlarda gerçekleştirdiği faaliyetlerini kapsayan Sürdürülebilirlik Raporu, Altın Pusula'da ödüle layık görüldü.

Abdi İbrahim'in ekonomik, kurumsal, sosyal ve çevresel alanlarda gerçekleştirdiği faaliyetlerini kapsayan Sürdürülebilirlik Raporu, Altın Pusula'da ödüle layık görüldü.

Abdi İbrahim'in açıklamasına göre, sürdürülebilirlik konusunda çok anlamlı başarı öykülerine imza atan şirket, Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI) onaylı 2017-2018 Sürdürülebilirlik Raporu ile Kurumsal Raporlar kategorisinde ödül aldı.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC-United Nations Global Compact) katılımcısı olan Abdi İbrahim, sürdürülebilirlik çalışmalarını 10 küresel ilke çerçevesinde yürütmeye odaklanarak her yıl İlerleme Bildirimi'ni yayımlıyor.

Sürdürülebilirlik alanında kendini sürekli geliştiren adımlar atan Abdi İbrahim, 2013'ten bu yana da sürdürülebilirlik raporunu kamuoyunun dikkatine sunuyor.

Abdi İbrahim, 2017-2018 dönemini kapsayan 4. Sürdürülebilirlik Raporu'nda kurumsal, ekonomik, insan kaynakları, çevre alanındaki veriler ile GRI, UNGC ve WEPs raporlama gerekliliklerinin önemlilik ve paydaş katılımı ilkeleri ışığında, iç ve dış paydaşlarla yürütülen projelere yer veriyor.

"Sürdürülebilirlik, iş stratejimizin ayrılmaz bir parçası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü M. Oğuzcan Bülbül, şirketin sürdürülebilirlik stratejisini iş stratejilerinden ayrı düşünmeden, birbirini tamamlayan ve besleyen bir bütünün parçaları olarak gördüklerini bildirdi.

Bülbül, "Daha sağlıklı bir toplum ve daha yaşanır bir dünya için üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız. Abdi İbrahim olarak ekonomik faaliyetlerimizi sürdürürken, topluma ve içinde yaşadığımız dünyaya 'iyi' iz bırakmayı daima öncelik olarak görüyoruz. Aldığımız bu ödül de bu alandaki çabalarımızın ve hassasiyetimizin bir kanıtı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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