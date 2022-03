Son dakika haber... Abdi İbrahim İyileştiren Fikirler Yarışması'nda kazanan sosyal girişimler belli oldu

Abdi İbrahim'in toplumsal yatırım programlarından, sosyal inovasyon çatısı altında kurguladığı "We Heal The Future-Geleceği Birlikte İyileştiriyoruz Programı kapsamında başlatılan Fikirler Yarışması'nda kazanan sosyal girişimler belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim'in sağlıkta sosyal inovasyonu desteklemek amacıyla düzenlediği İyileştiren Fikirler Yarışması, Türkiye ve dünyanın bu alandaki önemli kuruluşları Ashoka Türkiye, Impact Hub İstanbul ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı partnerliğinde hayata geçirildi.

İyileştiren Fikirler Yarışması'nın kazananları, Abdi İbrahim Tower'da hibrit olarak düzenlenen törende açıklandı. Yaklaşık 600 kişinin çevrim içi katıldığı törende açılışı, Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı Kurucusu Serra Titiz gerçekleştirdi. AbdiBio Grup Başkanı Dr. Ali Özüer, Abdi İbrahim'in biyoteknoloji alanındaki adımlarını anlatan bir konuşma gerçekleştirerek inovasyonun önemine işaret etti.

Törende düzenlenen "Sosyal Girişimcilik Ekosisteminin Gelişiminde Önemli Bir Paydaş: Özel Sektör" başlıklı panelde, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı Kurucusu Serra Titiz, Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, Anadolu Efes Girişimcilik ve İnovasyon Direktörü Tuba Gökcan, Kale Grubu Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Rana Birden, TEB Perakende Bankacılık Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Hayri Telekoğlu ile Zorlu Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Şahika Özcan Ortaç yer alarak sosyal girişimcilik alanındaki faaliyetlerini paylaştı.

Kazananlar

100'e yakın başvurunun değerlendirildiği sürecin sonunda erken aşama sosyal girişimler arasında kazanan; kronik hastalıklarla mücadele eden çocukların hastane ve tıbbi işlem korkularını yenmelerini, psikolojik dayanıklıklarını artırmayı hedefleyen mobil uygulama "Hastane Arkadaşım İDA" olurken, bal kabağı kabuğundan, ilaç kapsülü yerine kullanılabilen az kimyasal ve zengin vitamin içerikli alternatif üreten bir biyoteknoloji girişimi olan "BIODIF" jüri özel ödülüne layık görüldü.

İleri aşama sosyal girişimlerin kazananı ise kritik hastalık ve kadın sağlığı problemlerinin uzaktan daha iyi, daha hızlı ve daha hassas izlenebilmesi için tıbbi görüntüleme yapabilen giyilebilir ultrason teknolojisi sunan "PONS" isimli girişim oldu.

Kazanan ileri aşama girişim "PONS"a 75 bin TL destek verilirken, finale kalan erken aşama girişimler Impact Hub Istanbul tarafından yürütülen kuluçka programı boyunca yoğun iş geliştirme eğitimleri, networking destekleri ve koçluk görüşmeleri eşliğinde Ashoka Türkiye ve Abdi İbrahim profesyonelleri tarafından verilen mentorluk desteğini de alarak final gününe hazırlandılar.

Final gününde jüri karşısında sunumlarını yapan sosyal girişimcilerden jüri değerlendirmesi ile seçilen sosyal girişim "Hastane Arkadaşım İDA"ya 35 bin TL'lik para ödülü, "BIODIF"e ise 10 bin TL'lik jüri özel ödülü verilerek programın ilk yılı tamamlandı.

"Sağlık ve inovasyonu bir araya getiriyoruz"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, bu yıl ilk kez gerçekleştirdikleri İyileştiren Fikirler Yarışması'nın etki alanını daha da büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, "Sağlıkta Sosyal İnovasyon Programı'yla geniş kitlelere çağrıda bulunarak pek çok fikrin ve sosyal girişimin gelişmesine katkı sunarken, bu girişimlere destek vererek hem kendi işimizi geliştirmeyi ve etki alanımızı genişletmeyi hem de sektörümüze yepyeni çözümler kazandırmayı hedefliyoruz. Kazanan sosyal girişimleri tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Abdi İbrahim olarak hedeflerinin toplumsal yatırım programlarıyla halkın ilaç ve sağlık alanında doğru bilgilenmesini sağlamak, ülkede bilim farkındalığını artırmak, sağlıkta sosyal inovasyonu ve girişimciliği desteklemek, sağlık sektöründeki yeniliklere öncülük etmek, gönüllülük ruhunu çalışanlar ve değer zincirinde yaygınlaştırmak olduğunu aktaran Bülbül, şunları kaydetti:

"Bu hedefler kapsamında şirket olarak toplumsal yatırım programlarımızı 4 çatı altında topladık. Sağlık ve spor, sosyal inovasyon, gençlerde bilim farkındalığı ve gönüllülük olarak belirlediğimiz her bir başlık altında projeler geliştirmeye başladık. Sosyal inovasyon başlığı altında yer alan We Heal The Future Programımızla bulunduğumuz alana, sağlık ve ilaç sektörüne katkı sağlayacak fikirler ve girişimlerin geliştiği bir ekosistemin oluşmasına öncülük ederek desteklemeyi, sosyal fayda odaklı fikirleri güçlendirmeyi ve artırmayı, sosyal girişimcilik potansiyelini anlamayı, startup ekosistemine daha fazla entegre olmayı ve Endüstri 4.0'ın sunduğu fırsatlardan daha fazla yararlanmayı amaçlıyoruz."