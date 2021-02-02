Son dakika haber: ABD yönetimi Afrin, Bab ve Azez'deki terör saldırılarını kınadı
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Son dakika haber: ABD yönetimi Afrin, Bab ve Azez'deki terör saldırılarını kınadı

02.02.2021 04:05 | Son Güncelleme: 02.02.2021 04:08
Son dakika haber: ABD yönetimi Afrin, Bab ve Azez'deki terör saldırılarını kınadı

Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK'nın Azez, Bab ve Afrin'de düzenlediği bombalı terör saldırılarını kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK'nın Azez, Bab ve Afrin'de düzenlediği bombalı terör saldırılarını kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Price, "YPG/PKK" ifadesinin geçmediği açıklamasında, şunları kaydetti:

"ABD, aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 sivilin hayatını kaybettiği Azez, Bab ve Afrin'de düzenlenen terör saldırını kınıyor. Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, bu alçak ve menfur saldırılarda yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

ABD'nin son aylarda artan, özellikle de bomba yüklü saldırılardan kaygı duyduğunu belirten Price, "Bu saldırılardan sorumlu olanlar adaletin karşısına çıkarılmalı. Bu faaliyetler, Suriye halkını tehdit ediyor ve bölgeyi daha da istikrarsızlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde önceki gün terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

YPG/PKK, cuma günü ise Afrin sanayi bölgesinde araca yerleştirdiği bombayı infilak ettirmiş ve bu terör saldırısında da 6 sivil yaşamını yitirmiş, 25 sivil yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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