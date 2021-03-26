Son dakika haber... ABD'yi hortum vurdu: 5 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber... ABD'yi hortum vurdu: 5 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... ABD'yi hortum vurdu: 5 ölü

Son dakika haberi... ABD'nin farklı bölgelerinde meydana gelen hortumlar evlerde büyük hasar oluştururken, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu
Biden, göreve gelmesinden sonra ilk defa basın toplantısı düzenledi! İmza attığı gafla alay konusu oldu
Biden, göreve gelmesinden sonra ilk defa basın toplantısı düzenledi! İmza attığı gafla alay konusu oldu

ABD'nin farklı bölgelerinde meydana gelen hortumlar evlerde büyük hasar oluştururken, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Hortumun en çok yıkıma yol açtığı Alabama eyaletinde 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin güneyinde meydana gelen hortumlar yıkıma yol açtı. Alabama eyaletinde rüzgarın hızının saatte 160 kilometreye ulaştığı şiddetli fırtına bazı evleri yıkarken, bazılarının çatılarını uçurdu. Hortumun geçtiği bölgelerde ağaçlar ve elektrik hatları devrilirken, elektrik kesintileri yaşandı. Calhoun ilçe polisinden Matthew Wade, hortumun çoğunlukla kırsal alanı vurduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Wade, "Kalplerimiz, düşüncelerimiz ve dualarımız hayatını kaybedenlerin aileleri ile birlikte. Onları sevdiğimizi bilmelerini sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

Birmingham Ulusal Meteoroloji Servisi de halkı hortuma karşı uyardı. Pelham kentinde ise İtfaiye Şefi Michael Reid, yaklaşık 60 evin bölgeden geçen hortum nedeniyle büyük hasar gördüğünü belirtti.

Georgia eyaletine bağlı Coweta ilçesinde de etkili olan hortum nedeniyle ağaçlar ve elektrik hatları devrildi. Newnan polisi, acil durum görevlilerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü duyurarak bölge sakininden yola çıkmamalarını istedi. Coweta ilçesinde meydana gelen büyük hasar nedeniyle bugün devlet okullarının kapalı olacağı bildirildi. Newnan Belediye Başkanı Keith Brady, şu ana kadar hortumdan kaynaklanan bir ölüm yaşanmadığını aktardı.

Georgia, Alabama, Tennessee, Kentucky ve Mississippi'de toplam 22 hortum oluştuğu kaydedildi. Hortumlardan 14'ünün Alabama'da görüldüğü vurgulandı. - ALABAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hande Erçel Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ Cemal Can Canseven
Spor Muslera Bülent Uygun Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... ABD'yi hortum vurdu: 5 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 13:38:02. #1.15#
title