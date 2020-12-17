Son dakika haber... ABD Ulusal İstihbaratı, başkanlık seçimi değerlendirmesini belirlenen tarihte teslim edemeyeceğini açıkladı
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Son dakika haber... ABD Ulusal İstihbaratı, başkanlık seçimi değerlendirmesini belirlenen tarihte teslim edemeyeceğini açıkladı

17.12.2020 09:33 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:40
Son dakika haber... ABD Ulusal İstihbaratı, başkanlık seçimi değerlendirmesini belirlenen tarihte teslim edemeyeceğini açıkladı

Son dakika gelişmesine göre ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerine dışardan müdahaleye ilişkin yeni istihbarat bilgilerinin gelmeye devam etmesi nedeniyle seçime yönelik dış tehdit değerlendirmesini belirlenen tarihte teslim edemeyeceğini duyurdu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerine dışardan müdahaleye ilişkin yeni istihbarat bilgilerinin gelmeye devam etmesi nedeniyle seçime yönelik dış tehdit değerlendirmesini belirlenen tarihte teslim edemeyeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimde hile yapıldığına dair kampanyasını sürdürürken, Amerikan istihbaratının en üst makamı olan ODNI'den seçimlere yönelik dış tehditle ilgili açıklama geldi.

ODNI Stratejik İletişim Direktörü Amanda Schoch, yaptığı açıklamada, "Bugün istihbarat yetkilileri Ulusal İstihbarat Direktörü'ne, 2020 Başkanlık Seçimlerine yönelik dış tehdit değerlendirmesinin Kongre ve Başkanlık Kararnamesi ile belirlenen 18 Aralık tarihine yetiştirilemeyeceğini bildirdi. Seçimden bu yana konuya ilişkin istihbarat gelmeye devam etti ve birçok kurum gelen bilgiler konusunda koordinasyonunu tamamlayamadı." ifadelerini kullandı.

Schoch, gelen bilgilerin detaylarına yer vermezken, bu açıklamanın Washington'da tartışmalara neden olması bekleniyor.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinden önce başta İran ve Rusya olmak üzere birçok dış aktörün Amerikan seçimlerini etkilemek üzere siber girişimlerde bulunduğu açıklanmıştı.

Seçimi Demokrat aday Joe Biden kazanırken, Trump, oy kullanma konusunda yaşanan usulsüzlüklerden dolayı seçime itiraz ediyor.

2016 Başkanlık Seçimlerinde, Rusya'nın Trump'ın lehine başkanlık seçimini etkilediği iddia edilmiş ve Trump hakkında soruşturma açılmış ancak Moskova'nın seçim sonucunu etkilediği tespit edilememişti.

Trump ise adaleti engellemek ve görevi kötüye kullanmak suçlarından Temsilciler Meclisinde yargılanmış ve suçlu bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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