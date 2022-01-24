Son dakika haber: ABD, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8500 askeri teyakkuza... - Haberler
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Son dakika haber: ABD, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8500 askeri teyakkuza...

Son dakika haber: ABD, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8500 askeri teyakkuza...
AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ABD, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8500 askeri teyakkuza geçirdi.

ABD, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8500 askeri teyakkuza geçirdi.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Güncel, Haber

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