Son dakika haber! ABD Ticaret Bakanı Raimondo, ülkesinin yarı iletken üretimi ve inovasyondaki liderliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti
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Son dakika haber! ABD Ticaret Bakanı Raimondo, ülkesinin yarı iletken üretimi ve inovasyondaki liderliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti

20.03.2021 03:01 | Son Güncelleme: 20.03.2021 03:05
Son dakika haber! ABD Ticaret Bakanı Raimondo, ülkesinin yarı iletken üretimi ve inovasyondaki liderliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti

Son dakika ekonomi haberi: ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, yerli üretime, araştırmaya ve iş gücüne güçlü yatırımlar yapılması, Amerika'nın yarı iletken üretimi ve inovasyondaki küresel liderliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, yerli üretime, araştırmaya ve iş gücüne güçlü yatırımlar yapılması, Amerika'nın yarı iletken üretimi ve inovasyondaki küresel liderliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Raimondo'nun Yarı İletken Endüstrisi Derneği yönetiminde yer alan üst düzey yöneticilerle bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Raimondo, Amerikan yarı iletken üretiminin önemine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Raimondo, yarı iletkenlerin ABD'nin dördüncü büyük ihracat kalemi olduğunu, ülkenin ekonomik rekabet gücü ile ulusal güvenliği için kritik önem taşıdığını vurguladı.

Yerli üretime, araştırmaya ve iş gücüne güçlü yatırımlar yapılmasına ihtiyaç olduğunu belirten Ticaret Bakanı Raimondo, Amerika'nın yarı iletken üretimi ve inovasyondaki küresel liderliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Raimondo, "Yarı iletken sıkıntısıyla mücadele ve yarı iletken teknolojisinin Amerika'da üretilmesine yatırım yapmak benim önceliğim olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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