Son dakika haber: ABD sınırından Kanada'ya salgının başından bu yana 7 milyon giriş yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: ABD sınırından Kanada'ya salgının başından bu yana 7 milyon giriş yapıldı

17.12.2020 20:37 | Son Güncelleme: 17.12.2020 20:40
Son dakika haber: ABD sınırından Kanada'ya salgının başından bu yana 7 milyon giriş yapıldı

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı mart ayından bu yana sınırların zorunlu olmayan geçişlere kapalı olmasına rağmen ABD'den Kanada'ya 7 milyondan fazla giriş yapıldığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı mart ayından bu yana sınırların zorunlu olmayan geçişlere kapalı olmasına rağmen ABD'den Kanada'ya 7 milyondan fazla giriş yapıldığı bildirildi.

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) tarafından yapılan açıklamada, ABD ile kara veya hava sınır kapılarından 7 milyon giriş yapıldığı, çoğu Amerikalı 28 bin 612 yabancının da engellendiği belirtildi.

İki ülke arasında taşımacılık yapan kamyon şoförlerinin salgın sırasında Kanada'ya giren en büyük grubu oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, sonraki grubun ise sınırın diğer tarafında çalışan kişiler olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkeye giriş yapan üçüncü büyük grubu, yurt dışındayken salgının başlamasıyla ülkeye getirilen Kanada vatandaşları ile sürekli oturum hakkı olan göçmenlerin oluşturduğu belirtildi.

Kamyon şoförleri, sınır ötesi çalışan grup ABD ile Kanada arasındaki sınır kısıtlamaları anlaşmasından ve karantina şartından muaf tutulurken, diğer grupların ülkeye girişlerinde 14 gün karantinada kalması gerekiyor.

Kovid-19 verilerini derleyen Worldometers internet sitesine göre Kanada'da vaka sayısı 484 bini aşarken can kaybı 14 bine yaklaşmış bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Uğur Yücel Cem Yılmaz Merve Dizdar
Spor Neymar Falcao Fatih Terim Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Ankara Fenerbahçe Öğretim Üyesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: ABD sınırından Kanada'ya salgının başından bu yana 7 milyon giriş yapıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 20:40:53. #1.15#
title