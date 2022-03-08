Son dakika haber | ABD Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Berrier: Ukrayna'da 2 ila 4 bin arasında Rus askeri zayiatının olduğunu tahmin ediyoruz.
AA - Hakan Çopur - Güncel
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Son dakika haberine göre ABD Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Berrier: Ukrayna'da 2 ila 4 bin arasında Rus askeri zayiatının olduğunu tahmin ediyoruz.
ABD Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Berrier: Ukrayna'da 2 ila 4 bin arasında Rus askeri zayiatının olduğunu tahmin ediyoruz.
#Ukrayna - #Rusya savaşı bittiğinde #akaryakıt fiyatları düşer mi?— Haberler (@Haberler) March 7, 2022
AA / Hakan Çopur - Güncel