Son dakika haber | ABD Savunma Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için 3 taburun yola çıktığını, hafta sonu bölgede olacağını ve operasyonun...
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Son dakika haber | ABD Savunma Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için 3 taburun yola çıktığını, hafta sonu bölgede olacağını ve operasyonun...

Son dakika haber | ABD Savunma Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için 3 taburun yola çıktığını, hafta sonu bölgede olacağını ve operasyonun...
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ABD Savunma Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için 3 taburun yola çıktığını, hafta sonu bölgede olacağını ve operasyonun başladığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için 3 taburun yola çıktığını, hafta sonu bölgede olacağını ve operasyonun başladığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki görevlilerin tahliyesi için 3 bin asker gönderecek
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Son dakika haber | ABD Savunma Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için 3 taburun yola çıktığını, hafta sonu bölgede olacağını ve operasyonun... - Haberler
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