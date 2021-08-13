Son dakika haber | ABD Savunma Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için 3 taburun yola çıktığını, hafta sonu bölgede olacağını ve operasyonun...

Son dakika haberlerine göre ABD Savunma Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için 3 taburun yola çıktığını, hafta sonu bölgede olacağını ve operasyonun başladığını açıkladı.