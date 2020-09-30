Son dakika haber | ABD Savunma Bakanı Esper Malta'da temaslarda bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | ABD Savunma Bakanı Esper Malta'da temaslarda bulundu

30.09.2020 20:57 | Son Güncelleme: 30.09.2020 21:00
Son dakika haber | ABD Savunma Bakanı Esper Malta'da temaslarda bulundu

Son dakika habere göre Malta Başbakanı Robert Abela, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.

Malta Başbakanı Robert Abela, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.

Malta Hükümeti'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Abela, başbakanlık binası Auberge de Castille'de ABD'li bakanı kabul etti.

Söz konusu görüşmede, iki ülke ilişkileri ve ilişkilerin nasıl daha güçlendirilebileceğinin yanı sıra Malta'nın karşı karşıya kaldığı göç sorunu ve iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğine odaklanıldığı belirtildi.

Adanın önde gelen gazetelerinden Times of Malta'nın haberinde ise Esper'in son yıllarda Malta'yı ziyaret eden en üst düzey ABD'li yetkili olduğuna dikkat çekildi.

Haberde, ziyaretin zamanlamasının Malta'nın, ABD'den gelen Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması (SOFA) talebini kabul edeceği haberleri üzerine geldiğine işaret edildi.

Söz konusu anlaşma ev sahibi ülkedeki ordu personelinin hak ve ayrıcalıklarını belirliyor.

Başbakan Abela dün yaptığı açıklamada, SOFA'ya yönelik planlarıyla Malta'nın kara para aklamanın önlenmesine yönelik Moneval değerlendirmesi arasında bir bağ olmadığını, ikisinin farklı şeyler olduğunu ifade etmişti.

ABD Savunma Bakanı Esper'in ayrıca Malta Cumhurbaşkanı George Vella tarafından da kabul edildiği, iki ülke ilişkileri, Libya ve Doğu Akdeniz konularını ele aldığı bildirildi.

Esper'in Malta'daki temaslarını tamamladıktan sonra Tunus'a gittiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Angela Merkel Charles Michel Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ebru Şallı Özlem Yıldız Türkan Şoray Yıldırım Mayruk
Spor Babel Sörloth Mbaye Diagne Sofiane Feghouli Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | ABD Savunma Bakanı Esper Malta'da temaslarda bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 21:02:00. #1.14#
title