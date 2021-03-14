Son dakika haber... ABD Savunma Bakanı Austin, Pasifik seyahatinde Çin'e caydırıcılık mesajı verdi Açıklaması
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Son dakika haber... ABD Savunma Bakanı Austin, Pasifik seyahatinde Çin'e caydırıcılık mesajı verdi Açıklaması

14.03.2021 18:21 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:37
Son dakika haber... ABD Savunma Bakanı Austin, Pasifik seyahatinde Çin'e caydırıcılık mesajı verdi Açıklaması

Son dakika haberi: İlk yurt dışı seyahatini Pasifik bölgesine yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bölgedeki ABD müttefikleri ile askeri iş birliğini arttırmak istediklerini ve Çin'e karşı "güçlü bir caydırıcılık" tesis etmek için bölgeye gittiğini söyledi.

İlk yurt dışı seyahatini Pasifik bölgesine yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bölgedeki ABD müttefikleri ile askeri iş birliğini arttırmak istediklerini ve Çin'e karşı "güçlü bir caydırıcılık" tesis etmek için bölgeye gittiğini söyledi.

Austin, Pasifik seyahatini, ABD'nin Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığının karargahının da bulunduğu Hawaii adalarından başlattı.

Burada kendisi ile seyahat eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Austin, "Bu seyahat ittifaklar ve ortaklıklarla ilgilidir. Oradaki kabiliyetlerimizi artırmakla ilgilidir." dedi.

Austin, ABD Orta Doğu'da terör örgütleri ile mücadele ederken Çin'in ise askeri kapasitesini modernize ettiğini ifade ederek, "Mevcut rekabet üstünlüğümüz aşınıyor. Üstünlük halen bizde, ilerisi için üstünlüğümüzü artıracağız." diye konuştu.

Tokyo, Seul ve Yeni Delhi'de mevkidaşları ile bir araya geleceğini anlatan Austin, "Amacımız, ABD'ye kafa tutacak Çin ya da başka herhangi bir güce karşı güçlü bir caydırıcılık tesis etmek için gerekli kabiliyet ve operasyon planlarımızın olup olmadığını teyit etmektir." ifadelerini kullandı.

Austin, Tokyo ve Seul'deki toplantılarda, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da kendisine eşlik edeceğini söyledi.

Japonya ile Güney Kore'nin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile dörtlü toplantılar yapacaklarını ifade eden Austin, orada daha çok, müttefiklerini dinleyeceklerini ve onların bakış açısını öğrenmeye çalışacaklarını kaydetti.

Japonya ve Güney Kore seyahatini tamamladıktan sonra Blinken, 18 Mart'ta, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Alaska'da Çinli mevkidaşları Yang Jiechi ve Wang Yi ile görüşecek. Bu görüşme, Joe Biden yönetimi ile Çin arasındaki ilk görüşme olacak.

Austin ise Hindistan'a gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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