Son dakika haber | ABD Savunma Bakanı Austin, Irak'taki saldırılara karşılığın "uygun ve düşünceli" olacağını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | ABD Savunma Bakanı Austin, Irak'taki saldırılara karşılığın "uygun ve düşünceli" olacağını açıkladı

07.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:02
Son dakika haber | ABD Savunma Bakanı Austin, Irak'taki saldırılara karşılığın

Gelen son dakika haberlerine göre ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Irak'ta Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yönelik roketli saldırıya karşılığın, "düşünceli" ve "uygun" olacağını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Irak'ta Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yönelik roketli saldırıya karşılığın, "düşünceli" ve "uygun" olacağını belirtti.

Austin, ABD televizyonunda katıldığı canlı yayında, 3 Mart'ta Irak'ta Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yönelik roketli saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu saldırıya ilişkin istihbarat toplamaya devam ettiklerini belirten Austin, "Iraklıları, bir an önce bu konuya ilişkin soruşturmayı tamamlamaları için teşvik ediyoruz ve onlar da hızlı hareket ediyor. İnsanları her zaman yaptıklarından sorumlu tutacağımızdan emin olabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Austin, saldırının failinin kim olduğundan emin olmak istediklerinin altını çizerek, "Bu tarz saldırıları gerçekleştirenlere mesajımız, bizim kendimizi savunmak için gerekli olanları yapacağımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırının arkasında İran'ın olduğunun tespit edilmesi durumunda, ABD'nin açık mesaj verip vermeyeceğinin sorulması üzerine, "İran'ın bir saldırıyı ve bizim eylemlerimizi değerlendirebileceğini ve kendi sonuçlarını çıkarabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Austin, "Askerlerimizi savunacağız ve karşılığımız düşünceli ve uygun olacak." ifadesini kullandı.

"Suudi Arabistan ile ilişkimiz biraz farklı olacaktır"

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusunun Muhammed bin Selman olduğuna dair istihbarat raporuna karşılık Savunma Bakanlığının bir yanıt verme niyeti olup olmayacağının sorulması üzerine, "Başkan Biden, Suudi Arabistan ile farklı bir tür ilişkimiz olacağından emin olabilir, ancak bu iyi bir ilişkimiz olmayacağı anlamına gelmez. Bunun iyi bir ilişki olacağını tahmin ediyorum ama biraz farklı olacaktır." ifadesini kullandı.

Austin, Suudi Arabistan konusunda, "Bir müttefik ya da ortağınız ile iyi bir stratejik ilişkiniz olması, onları farklı şeylerden dolayı sorumlu tutmayacağınız anlamına gelmez." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Balcı Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Müslüm Gürses
Spor Mesut Özil Arda Turan Mustafa Yumlu Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | ABD Savunma Bakanı Austin, Irak'taki saldırılara karşılığın "uygun ve düşünceli" olacağını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 19:12:34. #1.15#
title