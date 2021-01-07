Son dakika haber! ABD Savunma Bakan Vekili Miller, Kongre'nin basıldığı olaylarla ilgili, Washington Ulusal Muhafızlarının tamamının aktif hale getirildiğini bildirdi.
07.01.2021 01:13 | Son Güncelleme: 07.01.2021 01:13
Son dakika haber... ABD Savunma Bakan Vekili Miller, Kongre'nin basıldığı olaylarla ilgili, Washington Ulusal Muhafızlarının tamamının aktif hale getirildiğini bildirdi.
ABD Savunma Bakan Vekili Miller, Kongre'nin basıldığı olaylarla ilgili, Washington Ulusal Muhafızlarının tamamının aktif hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri