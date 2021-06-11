Son dakika haber... ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Son dakika haber... ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Son dakika haber... ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ?????????????? Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanmasına ait 58 borda numaralı "USS Laboon" isimli savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

?????????????? Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanmasına ait 58 borda numaralı "USS Laboon" isimli savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi, akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Geminin geçişi sırasında Boğaz trafiği kontrollü şekilde sağlandı.

Sahil Güvenlik gemisinin eşlik ettiği geminin Boğaz'dan geçişi, yaklaşık 2 saat sürdü.

Son dakika haber... ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber... ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber... ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber... ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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