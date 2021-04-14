Son dakika haber: ABD SAVAŞ GEMİLERİNİN BOĞAZ'DAN GEÇİŞİNE PROTESTO
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Son dakika haber: ABD SAVAŞ GEMİLERİNİN BOĞAZ'DAN GEÇİŞİNE PROTESTO

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Dolmabahçe ve Beşiktaş Meydanı'nda bir araya gelen gruplar, ABD savaş gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçecek olmasını protesto etti.

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Dolmabahçe ve Beşiktaş Meydanı'nda bir araya gelen gruplar, ABD savaş gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçecek olmasını protesto etti.

Devrimci Gençlik Dernekleri üyesi bir grup, Karadeniz'e savaş gemisi göndermeyi planlayan ABD'yi protesto amacıyla saat 16.00'da Dolmabahçe'de bir araya geldi. Pankart açıp sloganlar atan grup adına basın açıklamasını Doğukan Akkaya okudu. Akkaya, ABD barışın ve özgürlüğün en büyük düşmanıdır. Emperyalizmin Irak'a, Afganistan'a, Suriye'ye, Yemen'e ve Yugoslavya'ya yönelik saldırıları sonucunda katledilen milyonlar ABD'nin bölge halkları açısından ne demek olduğunu en net biçimde göstermektedir dedi.

BEŞİKTAŞ'TA DA EYLEM VARDI

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup ise aynı saatlerde Beşiktaş Barbaros Heykeli önünde toplandı.

Burada yapılan basın açıklamasında da, 'Bugün ve yarın ABD emperyalizmin iki savaş gemisi ülkemiz boğazlarından geçerek Karadeniz'e gidecek. Bu iki geminin Karadeniz'e geçme amacı, bugün kendisine rakip olan ve Ukrayna ile savaş aşamasına gelen Rusya'ya karşı gövde gösterisine bulunmak, safına çekmek istediği Ukrayna'ya ise, sen Rusya'ya kafa tutmaya devam et, çünkü arkanda biz varız demektir denildi. Gruplar açıklamaların ardından olaysız dağıldı.

Son dakika haber: ABD SAVAŞ GEMİLERİNİN BOĞAZ'DAN GEÇİŞİNE PROTESTO
Son dakika haber: ABD SAVAŞ GEMİLERİNİN BOĞAZ'DAN GEÇİŞİNE PROTESTO
Son dakika haber: ABD SAVAŞ GEMİLERİNİN BOĞAZ'DAN GEÇİŞİNE PROTESTO
Son dakika haber: ABD SAVAŞ GEMİLERİNİN BOĞAZ'DAN GEÇİŞİNE PROTESTO
Son dakika haber: ABD SAVAŞ GEMİLERİNİN BOĞAZ'DAN GEÇİŞİNE PROTESTO
Son dakika haber: ABD SAVAŞ GEMİLERİNİN BOĞAZ'DAN GEÇİŞİNE PROTESTO

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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