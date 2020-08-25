Son dakika haber... ABD'nin Wisconsin eyaletinde polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor
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Son dakika haber... ABD'nin Wisconsin eyaletinde polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor

Son dakika haberi: ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor.

25.08.2020 02:37 | Son Güncelleme: 25.08.2020 02:43

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor.

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Son dakika haber... ABD'nin Wisconsin eyaletinde polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor

Kaynak: AA

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