Son dakika haber... ABD'nin Wisconsin eyaletinde polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor
Son dakika haberi: ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor.
25.08.2020 02:37 | Son Güncelleme: 25.08.2020 02:43
ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor.
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Kaynak: AA