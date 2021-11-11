Son dakika haber | ABD'nin Texas eyaletinden, Meksikalı çocuklara ücretsiz Covid-19 aşısı

ABD'nin Texas eyaletinin Laredo kenti yetkilileri, kentin Meksika sınırları içindeki kısmı olan Nuevo Laredo kentinde yaşayan 5-17 yaş arası Meksikalı çocuklara ücretsiz korona virüs (Covid-19) aşısı yapacaklarını belirterek, çocukları Covid-19 aşısı olmaya çağırdı.

ABD'nin Texas eyaletinin Laredo kenti yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kentin Meksika sınırları içindeki kısmı olan Meksika'nın Nuevo Laredo kentinde yaşayan 5-17 yaş arası çocuklara ücretsiz korona virüs (Covid-19) aşısı yapılacağı belirtilerek, aşı olmak için Meksikalı çocukların ebeveynleri ile birlikte sınır kapılarına veya ABD Konsolosluğuna gitmeleri çağrısında bulunuldu. Yakın bir tarihte başlanacak olan uygulama ile her çocuğa 2 doz aşı yapılacağını bildiren yetkililer, uygulamadan yararlanmak isteyen çocukların ve ebeveynlerinin ABD vizesi almalarının gerekeceğini kaydetti. Uygulamanın tarihi ile ilgili yakın bir tarihte açıklama yapılacağını aktaran yetkililer, kentte yaşayan ve ABD vizesi bulunmayan 5 bin çocuğun da Covid-19 aşısı uygulamasından yararlanabilmesi için sınırın her 2 tarafındaki yetkililerin çözüm arayışında olduğunu belirtildi. Meksika Nuevo Laredo kenti Belediye Başkanı Carmen Lilia Canturosas Villarreal yaptığı açıklamada, uygulamanın kentteki ABD Konsolosluğunun çalışmaları sayesinde gerçekleştirildiğini ve uygulamadan ötürü memnuniyet duyduğunu ifade etti.

(Saim Sevinç/İHA)

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