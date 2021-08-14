Son dakika haber: ABD'nin Oregon eyaletinde Kovid-19 vakalarıyla mücadele için hastanelere Ulusal Muhafızlar konuşlandırılacak
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Son dakika haber: ABD'nin Oregon eyaletinde Kovid-19 vakalarıyla mücadele için hastanelere Ulusal Muhafızlar konuşlandırılacak

Son dakika haber: ABD'nin Oregon eyaletinde Kovid-19 vakalarıyla mücadele için hastanelere Ulusal Muhafızlar konuşlandırılacak
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD'nin Oregon eyaletindeki hastanelerde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek olmaları için Ulusal Muhafızların görevlendirileceği bildirildi.

ABD'nin Oregon eyaletindeki hastanelerde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek olmaları için Ulusal Muhafızların görevlendirileceği bildirildi.

Oregon Valisi Kate Brown, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eyalette dün sabah itibarıyla, Kovid-19'u ağır geçiren 733 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Brown, bunlardan 185'inin tedavisinin yoğun bakım ünitesinde yapıldığını ifade etti.

Durumun ciddiyetine dikkati çeken Brown, Oregon genelindeki hastaneleri desteklemeleri için Oregon Ulusal Muhafızını konuşlandırdığını açıkladı.

Brown, ilk başta 500 muhafızın görevlendirileceğine ancak ihtiyaç halinde bu sayının 1500'e kadar çıkabileceğine işaret etti.

Vakalardaki artışın önüne geçilebilmesi için halka aşı olmaları ve kamusal alanlarda maske takmaları uyarısında bulunan Brown, Delta varyantının son derece bulaşıcı olduğunu ve önlem alınması gerektiğini kaydetti.

Brown, vakalardaki artışla mücadele edebilmek için Federal Acil Durum Yönetim Ajansından (FEMA) destek ve ödenek talep etti.

Oregon'da son zamanlarda kaydedilen vakaların çoğunu Delta varyantı oluşturuyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Oregon'da şimdiye kadar 238 bin 463 vaka tespit edildi. 2 bin 935 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği Oregon'da hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 205 bin 591.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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