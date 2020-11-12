Son dakika haber: ABD'nin New York kentinde yeni kısıtlama kararları alındı
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Son dakika haber: ABD'nin New York kentinde yeni kısıtlama kararları alındı

12.11.2020 10:31 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:35
Son dakika haber: ABD'nin New York kentinde yeni kısıtlama kararları alındı

Son dakika dünya haberine göre ABD'nin New York eyaletinde, Covid-19 salgını vakalarında görülen hızlı yükseliş dolayısıyla yeniden iş saatlerine kısıtlama getirildi, ev toplantıları 10 kişi ile sınırlandırıldı.

ABD'nin New York eyaletinde, Covid-19 salgını vakalarında görülen hızlı yükseliş dolayısıyla yeniden iş saatlerine kısıtlama getirildi, ev toplantıları 10 kişi ile sınırlandırıldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de yeni kısıtlamalar hayata geçiriliyor.Ülkede en fazla vaka görülen New York eyaletinde iş saatlerine kısıtlama getirilirken ev toplantıları ise 10 kişi ile sınırlandırıldı.New York Valisi Andrew Cuomo, artan koronavirüs vakaları nedeniyle eyaletteki bar, restoran ve spor salonlarının Cuma gününden itiberen saat 22.00 itibariyle kapatılması kararı aldıklarını aktardı. ABD'de vaka sayısı 10 milyon 708 bin 728'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 247 bin 398'e yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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