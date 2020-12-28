Son dakika haber... ABD'nin Nashville kentindeki patlamanın şüphelisinin intihar bombacısı olduğu ortaya çıktı
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Son dakika haber... ABD'nin Nashville kentindeki patlamanın şüphelisinin intihar bombacısı olduğu ortaya çıktı

28.12.2020 04:13 | Son Güncelleme: 28.12.2020 04:16
Son dakika haber... ABD'nin Nashville kentindeki patlamanın şüphelisinin intihar bombacısı olduğu ortaya çıktı

Son dakika haber: NEW ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde, Noel sabahı meydana gelen patlamayla bağlantılı olduğu düşünülen 63 yaşındaki Anthony Quinn Warner'un intihar bombacısı olduğu bildirildi.

NEW ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde, Noel sabahı meydana gelen patlamayla bağlantılı olduğu düşünülen 63 yaşındaki Anthony Quinn Warner'un intihar bombacısı olduğu bildirildi.

Tennessee Savcısı Don Cochran, düzenlediği basın toplantısında, "Anthony Warner isimli şahsın intihar bombacısı olduğu sonucuna ulaştık. Bomba patladığında oradaydı ve havaya uçtu." dedi.

Soruşturmayı yürüten federal yetkili David Rausch ise patlamanın meydana geldiği alanda bulunan insan kalıntılarının DNA testinin ardından Warner'a ait olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Warner'ın şehir merkezine park edilmiş karavan tipi araçla kendisini havaya uçurduğunu aktaran yetkililer, intihar bombacısının tek başına hareket ettiğine inandıklarını ifade etti. Yetkililer, patlamanın arkasındaki nedeni ise belirleyemediklerini kaydetti.

Patlamada 3 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan bu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklanmıştı. Patlama nedeniyle kentte en az 41 bina zarar görürken, hasar oluşan iletişim sistemleri acil çağrı merkezi 911 dahil ev ve GSM hatlarını da etkilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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