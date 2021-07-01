Son dakika haber! ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan: "Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov ile olumlu bir görüşme yaptık"
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Son dakika haber! ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan: "Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov ile olumlu bir görüşme yaptık"

Son dakika haber! ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan: 'Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov ile olumlu bir görüşme yaptık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre ABD'nin görevine geri dönen Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

ABD'nin görevine geri dönen Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

ABD ve Rusya arasında yaşanan gerilimin ardından Moskova'daki görevine dönen ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile bir araya geldi. Sullivan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Ryabkov ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini ve daha fazla işbirliği yapma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmenin yaklaşık 90 dakika sürdüğü belirtildi. John Sullivan, Moskova'ya döndükten sonra yaptığı açıklamada, iki ülkenin stratejik istikrar konulu ilk tur müzakereler üzerinde çalıştığını ifade etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, mart ayında ABD medyasına verdiği röportajda, muhabirin "Putin'in katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt olarak "Evet, öyle düşünüyorum" demişti. Biden ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanlık seçimlerine müdahale etmesinin "bedelini ödeyeceğini" söylemişti. Biden'ın açıklamalarının ardından Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov ve sonrasında ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan istişareler için ülkelerine geri çağrılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Biden, 16 Haziran'da Cenevre'de düzenlenen zirvede büyükelçilerin görevlerine dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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