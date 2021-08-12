Son dakika haber | ABD'nin Michigan eyaletinin bazı bölgelerinde sel meydana geldi
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Son dakika haber | ABD'nin Michigan eyaletinin bazı bölgelerinde sel meydana geldi

Son dakika haber | ABD'nin Michigan eyaletinin bazı bölgelerinde sel meydana geldi
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ABD'nin orta batı bölgelerinde görülen şiddetli yağışlar, Michigan eyaletinin bazı bölgelerinde sele neden oldu.

ABD'nin orta batı bölgelerinde görülen şiddetli yağışlar, Michigan eyaletinin bazı bölgelerinde sele neden oldu.

Günün erken saatlerinde başlayan ve etkili olan yağışlar, Michigan eyaletinde sele ve Detroit bölgesinde de bazı otoyolların kapanmasına neden oldu.

Etkili yağış ve fırtınanın ABD'nin orta batı kesimlerine doğru ilerlediği bildirildi.

ABD'nin kuzeydoğu, kuzeybatı ve orta kesimlerinde görülen tehlikeli sıcakların ardından söz konusu bölgelerde zaman zaman fırtına ve şiddetli yağışlar görülmeye başlandı.

Fırtınayla birlikte etkisini gösteren rüzgar ve devrilen ağaçlar, yüz binlerce kullanıcının elektrik kesintisi yaşamasına neden olurken; yetkililer, bu sabah Michigan'da 700 binden fazla elektrik kesintisi yaşandığını aktardı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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