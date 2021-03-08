Son dakika haber! ABD'nin Michigan eyaletinde evsizler, Kovid-19 aşılamalarında öncelikli gruplar arasına alındı
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Son dakika haber! ABD'nin Michigan eyaletinde evsizler, Kovid-19 aşılamalarında öncelikli gruplar arasına alındı

08.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:52
Son dakika haber! ABD'nin Michigan eyaletinde evsizler, Kovid-19 aşılamalarında öncelikli gruplar arasına alındı

Son dakika haber: ABD'nin Michigan eyaletinde evsizler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarında öncelikli gruplar arasına alındı.

ABD'nin Michigan eyaletinde evsizler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarında öncelikli gruplar arasına alındı.

Sağlık yetkilileri, sokakta yaşayanların bugünden itibaren aşı olabileceğini duyurdu.

Eyalette evsizlerin aşılanması, "güvencesiz grupların" aşıya erişimi ve enfeksiyonları kontrole almada kritik bir adım olarak görülüyor.

Vali Gretchen Whitmer, eyalette Kovid-19 kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırmış, restoranlarda ve diğer işletmelerde kapasite sınırlamalarının hafifletildiğini, aynı zamanda daha büyük iç ve dış mekan toplantılarına izin verildiğini duyurmuştu.

Eyalette Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 656 bin 72, salgına bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 658.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Michigan'da halkın yaklaşık yüzde 17'sine ilk doz, yüzde 10'una ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

ABD genelinde ise şimdiye kadar 90 milyondan fazla kişi Kovid-19 aşısı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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