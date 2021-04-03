Son dakika haber... ABD'nin Maryland eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... ABD'nin Maryland eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü

Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
Son dakika haber... ABD'nin Maryland eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü

Son dakika gelişmesine göre ABD'nin Maryland eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Maryland eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Prince George's İlçe Polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, polis ekiplerinin sabah saatlerinde bir mahallede devriye gezerken duyduğu silah sesleri üzerine ulaştıkları olay yerinde bir araçta 2 erkek ve yerde yatan 1 kadını silahla yaralanmış halde buldukları belirtildi.

Açıklamada, yaralıların kısa süre içinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olayın rastgele bir suç olmadığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin tespit edilmesi için soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

ABD'deki silahlı saldırılar yoğunlaştı

ABD'de Kuzey Carolina'da bir ev partisinde ve Maryland'de bir araçta 3'er kişinin öldürülmesi sonucu, 24 saat içinde 6 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş oldu.

Georgia'da 16 Mart'ta yaşanan silahlı saldırıda 8, Colorado'da 22 Mart'taki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Martta Dallas ve Philadelphia kentlerindeki saldırılarda da 1'er kişi ölmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Burcu Biricik Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Ambulans
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... ABD'nin Maryland eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 22:49:18. #1.14#
title