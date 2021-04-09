Son dakika: ABD'NİN KARADENİZ'E YOLLAYACAĞI SAVAŞ GEMİSİ DAHA ÖNCE DE BOĞAZ'DAN GEÇMİŞTİ
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Son dakika: ABD'NİN KARADENİZ'E YOLLAYACAĞI SAVAŞ GEMİSİ DAHA ÖNCE DE BOĞAZ'DAN GEÇMİŞTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: ABD'NİN KARADENİZ'E YOLLAYACAĞI SAVAŞ GEMİSİ DAHA ÖNCE DE BOĞAZ'DAN GEÇMİŞTİ

Son dakika gelişmesine göre ABD'nin önümüzdeki hafta Karadeniz'e göndereceğini açıkladığı savaş gemilerinden "Donald Cook" daha önce de İstanbul Boğazı'ndan geçmiştiABD'nin önümüzdeki hafta Karadeniz'e iki savaş gemisi göndereceğini açıkladı.

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ABD'nin önümüzdeki hafta Karadeniz'e göndereceğini açıkladığı savaş gemilerinden "Donald Cook" daha önce de İstanbul Boğazı'ndan geçmişti

ABD'nin önümüzdeki hafta Karadeniz'e iki savaş gemisi göndereceğini açıkladı. O gemilerden birinin, güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook olduğu öğrenildi. "Donald Cook" adlı gemi daha önce İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılmıştı.

Son dakika: ABD'NİN KARADENİZ'E YOLLAYACAĞI SAVAŞ GEMİSİ DAHA ÖNCE DE BOĞAZ'DAN GEÇMİŞTİ
Son dakika: ABD'NİN KARADENİZ'E YOLLAYACAĞI SAVAŞ GEMİSİ DAHA ÖNCE DE BOĞAZ'DAN GEÇMİŞTİ
Son dakika: ABD'NİN KARADENİZ'E YOLLAYACAĞI SAVAŞ GEMİSİ DAHA ÖNCE DE BOĞAZ'DAN GEÇMİŞTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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