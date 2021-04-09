Son dakika: ABD'NİN KARADENİZ'E YOLLAYACAĞI SAVAŞ GEMİSİ DAHA ÖNCE DE BOĞAZ'DAN GEÇMİŞTİ

Son dakika gelişmesine göre ABD'nin önümüzdeki hafta Karadeniz'e göndereceğini açıkladığı savaş gemilerinden "Donald Cook" daha önce de İstanbul Boğazı'ndan geçmiştiABD'nin önümüzdeki hafta Karadeniz'e iki savaş gemisi göndereceğini açıkladı.