Son dakika haber! ABD'nin Houston şehrinde Kovid-19 aşısı olmayı reddeden 153 hastane çalışanı işten çıkarıldı
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Son dakika haber! ABD'nin Houston şehrinde Kovid-19 aşısı olmayı reddeden 153 hastane çalışanı işten çıkarıldı

Son dakika haber! ABD'nin Houston şehrinde Kovid-19 aşısı olmayı reddeden 153 hastane çalışanı işten çıkarıldı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre NEW ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrindeki bir hastanede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmak istemeyen 150'den fazla çalışanın işten çıkarıldığı belirtildi.

NEW ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrindeki bir hastanede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmak istemeyen 150'den fazla çalışanın işten çıkarıldığı belirtildi.

Houston Methodist Hastanesi sözcüsü Gale Smith, Kovid-19 aşısı yaptırmayı reddettiği için açığa alınan 200 çalışandan 153'ünün işten çıkarıldığını duyurdu.

Sözcü, hastane yönetiminin, çalışanlara 7 Haziran'a kadar Kovid-19 aşısı yaptırmalarını zorunlu kıldığını, yaptırmayanların önce açığa alındığını, reddetmenin devam etmesi üzerine iş akitlerinin feshedildiğini kaydetti.

Açığa alınan çalışanlardan Kovid-19 aşılarını yaptıranların ise geri dönmesine izin verildiği bildirildi.

Haziran başında, Houston Methodist hastanesinden bir grup çalışan, yönetimin getirdiği zorunlu aşı politikasını hastane dışında düzenledikleri gösteride protesto etmiş, "kobay" olmaya zorlandıklarını savunmuştu.

Kaiser Aile Vakfı tarafından Mart 2021'de yaptırılan bir ankette, ABD genelinde, Kovid-19 aşısını olmaya ilk hak kazanan kesim olmalarına rağmen, bilinmeyen muhtemel yan etkileri endişesi nedeniyle sağlık çalışanlarının yüzde 48'inin aşı olmaktan çekindiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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