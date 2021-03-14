Son dakika haber! ABD'nin Chicago kentinde silahlı kavga: 2 ölü, 13 yaralı
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Son dakika haber! ABD'nin Chicago kentinde silahlı kavga: 2 ölü, 13 yaralı

14.03.2021 19:21 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:25
Son dakika haber! ABD'nin Chicago kentinde silahlı kavga: 2 ölü, 13 yaralı

Son dakika haberi: ABD'nin Chicago kentinde bir partide çıkan silahlı kavgada 2 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Chicago kentinde bir partide çıkan silahlı kavgada 2 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Chicago Polis Departmanından yapılan yazılı açıklamada, Park Manor Mahallesi'nde cumartesi gecesi başlayan bir partide sabaha karşı arbede çıktığı ifade edildi.

Arbedenin silahlı kavgaya dönüştüğü belirtilen açıklamada, kavgada 2 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, yaralıların hastanelere kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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