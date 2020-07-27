Son dakika haber... ABD'nin Chengdu Konsolosluğu kapatıldı
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Son dakika haber... ABD'nin Chengdu Konsolosluğu kapatıldı

Son dakika politika haberi: Pekin'in Cuma günü verdiği 72 saatlik süre bu sabah sona erdi, Chengdu Başkonsolosluğu'ndaki ABD bayrağı 35 yıl sonra indirildi.

Son dakika haber... ABD'nin Chengdu Konsolosluğu kapatıldı
27.07.2020 10:50 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:13

Pekin'in Cuma günü verdiği 72 saatlik süre bu sabah sona erdi, Chengdu Başkonsolosluğu'ndaki ABD bayrağı 35 yıl sonra indirildi.

Çin ile ABD arasındaki gerilim, ABD'nin Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde bulunan konsolosluğunun kapatılmasıyla tırmanmaya devam ediyor. ABD'nin geçen hafta Çin'in Houston Başkonsolosluğu'nun kapatılmasını istemesine missilleme olarak Pekin yönetimi, Washington'a Chengdu Konsolosluğu'nu kapatma talimatını vermişti. ABD'ye verilen 72 saatlik süre bu sabah itibarıyla sona ererken, Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, konsolosluğun yerel saat 10.00 itibarıyla kapatıldığı, Çinli yetkililerin yerleşkeye giriş yaptığı aktarıldı.

ABD'nin Chengdu Konsolosluğu'nda yaklaşık 200 personel çalışıyordu. 1985 yılında açılan konsoloslukta bugün sabah saat 06.24 itibarıyla ABD bayrağı indirildi. South China Morning Post'un haberinde, Çin'in dört bir yanından binlerce Çinlinin, ABD bayrağının indiği tarihi ana tanıklık etmek için konsolosluk binasının önüne geldiği belirtildi.

Washington, geçtiğimiz hafta istihbarattan sorumlu Çinli konsolosluk personelinin Teksas'taki bir araştırma enstitüsünden bilgi çaldığı gerekçesiyle Houston Başkonsolosluğu'nun kapatılmasını istemişti. Pekin de missilleme olarak ABD'nin Chengdu Başkonsolosluğu'nun kapatılmasını istemişti. - PEKİN

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Kaynak: İHA

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