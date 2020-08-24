Son dakika haber: - ABD'nin BAE'ye F-35 satışında İsrail endişeli- Netanyahu: "Pompeo, İsrail'in bölgedeki askeri...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: - ABD'nin BAE'ye F-35 satışında İsrail endişeli- Netanyahu: "Pompeo, İsrail'in bölgedeki askeri...

Son dakika haberleri... - ABD'nin BAE'ye F-35 satışında İsrail endişeli Netanyahu: "Pompeo, İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü koruma garantisi verdi" ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 satışına sıcak bakmayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Her koşulda Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in...

24.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:55

- ABD'nin BAE'ye F-35 satışında İsrail endişeli

Netanyahu: "Pompeo, İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü koruma garantisi verdi"

TEL AVİV - ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 satışına sıcak bakmayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Her koşulda Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü koruma garantisi verdi" dedi.

İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Başbakan Netanyahu toplantıda yaptığı açıklamada, İran'a silah satışını kısıtlayan yaptırımların yeniden geri getirilmesi için ABD'nin yaptığı baskıyı haklı bulurken, ülkesi ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşmeye yönelik imzalanan anlaşmaya değindi. Netanyahu, Pompeo'yu işaret ederek, "Bu, sizin yardımınızla ve Başkan Trump'ın aracılığı ile bölgesel barış ve istikrar için bir nimet oldu" ifadelerini kullandı. Netanyahu ayrıca, Pompeo'nun Sudan ve Bahreyn'e gerçekleştireceği ziyaretler öncesinde BAE-İsrail arasında atılan normalleşme adımlarının yakın gelecekte diğer ülkelerle de yapılabileceğini belirtti.

BAE'nin ABD'den F-35 savaş uçaklarının satın alma çabalarına değinen Netanyahu, BAE ile normalleşme adımının "İsrail'in herhangi bir silah anlaşmasını kabul etmesini" içermediğini ifade etti. Netanyahu, "Üzerinde anlaşılan herhangi bir silah anlaşması bilmiyorum. Düşünülmüş olabilir, ancak duruşumuz değişmedi. Bakan Pompeo'dan da öğrendim ki her koşulda Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü koruma garantisi verdi. ABD, bu taahhüdün arkasında durdu" şeklinde konuştu.

İsrail, Orta Doğu'daki askeri üstünlüğünün tehlikeye girebileceği için ABD'nin BAE'ye F-35 satışına sıcak bakmıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise yaptığı açıklamada, yönetimin İran'ın nükleer silahlar ve yüksek kaliteli konvansiyonel silahlar edinmesini engellemeye kararlı olduğunu ifade etti. Pompeo, "Başkan Trump, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağını açıkça belirtti. İleri teknoloji silah sistemlerine erişememeleri için sahip olduğumuz her aracı kullanmaya kararlıyız. ABD, 2015 İran nükleer anlaşmasına uygun olarak önümüzdeki ay kaldırılacak olan İran'a silah ambargosunu uzatması için Birleşmiş Milletler ile görüştü" dedi.

Trump yönetimi, BAE'ye F-35 satışına sıcak bakıyor

Netanyahu'nun ABD'nin BAE'ye F-35 uçakları satması yönündeki endişelerine yanıt veren Pompeo, ülkesinin İsrail'in askeri teknolojik gücünü koruyacağını ancak olası satışı göz ardı etmediğini duyurdu. Pompeo, "Amerika Birleşik Devletleri'nin niteliksel askeri üstünlük açısından yasal bir zorunluluğu vardır. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri ile de güvenlik alanında teknik ve askeri yardım sağladığımız 20 yıldan fazla ilişkimiz var. Kendi halkını tehditten korumak için ihtiyaç duydukları ekipmanı teslim etmek kapsamında bu süreci gözden geçirmeye devam edeceğiz. Bunu İsrail'e olan bağlılığımızı da koruyacak şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.

Pompeo ayrıca, İsrail-BAE arasındaki normalleşmenin İsrail ile diğer Arap ülkeleri arasındaki anlaşmalara da yol açacağını dile getirdi. Pompeo, "Diğer Arap ülkelerinin buna katıldığını göreceğimizi umuyorum. Onların yanında çalışma ve İsrail devletini tanıma fırsatı, sadece Orta Doğu istikrarını iyileştirmekle kalmayacak, aynı zamanda kendi ülkelerindeki insanların yaşamlarını da iyileştirecektir" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber: - ABD'nin BAE'ye F-35 satışında İsrail endişeli- Netanyahu: 'Pompeo, İsrail'in bölgedeki askeri...

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Güncel
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı 3. Sayfa
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Magazin
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü Güncel
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
İstanbul'a gelen Godin ve Hulk'un menajeri, 3 Büyükler'e göz kırptı: Görüşebiliriz Spor
İstanbul'a gelen Godin ve Hulk'un menajeri, 3 Büyükler'e göz kırptı: Görüşebiliriz
Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi 3. Sayfa
Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Kadın doktor, kediye kıyma verdiği için dövdüğünü iddia ettiği meslektaşı eşinden şikayetçi oldu
Kadın doktor, kediye kıyma verdiği için dövdüğünü iddia ettiği meslektaşı eşinden şikayetçi oldu
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu
Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Annesini eve kapatıp satırla rehin alan gence polis operasyonu
Annesini eve kapatıp satırla rehin alan gence polis operasyonu
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, kamera karşısında gözyaşlarına hakim olmadı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, kamera karşısında gözyaşlarına hakim olmadı
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan eski HDP'li Tuma Çelik hakkında 'dokunulmazlığı kalksın' kararı
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan eski HDP'li Tuma Çelik hakkında "dokunulmazlığı kalksın" kararı
Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı
Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Meral Akşener Berat Albayrak Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Hande Erçel Sertab Erener Bergüzar Korel
Spor Jose Sosa Metin Oktay Ronald Koeman Omar Elabdellaoui Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Kozan Adana Bursa
Şu an buradasınız: Son dakika haber: - ABD'nin BAE'ye F-35 satışında İsrail endişeli- Netanyahu: "Pompeo, İsrail'in bölgedeki askeri... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 15:55:58. #1.15#
title