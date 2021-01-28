Son dakika haber | ABD'nin Atlanta kentindeki kimyasal sızıntında en az 6 kişi öldü
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Son dakika haber | ABD'nin Atlanta kentindeki kimyasal sızıntında en az 6 kişi öldü

28.01.2021 22:17 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:20
Son dakika haber | ABD'nin Atlanta kentindeki kimyasal sızıntında en az 6 kişi öldü

Son dakika haberler... ABD'nin Atlanta kentinde bir tesisteki kimyasal sızıntıda en az 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Atlanta kentinde bir tesisteki kimyasal sızıntıda en az 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinin kuzeyindeki bir gıda işleme tesisinde sabah saatlerinde sıvı nitrojen sızıntısı meydana geldi.

Sızıntının fark edilmesinin ardından tesisteki en az 130 kişi tahliye edilirken, olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran yetkililer, 3 kişinin durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Yetkililerin, olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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