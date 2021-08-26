Son dakika haber! ABD medyası: Kabil Havalimanı'ndaki bombalı saldırıda yaşamını yitiren Amerikalı asker sayısı 10 oldu
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Son dakika haber! ABD medyası: Kabil Havalimanı'ndaki bombalı saldırıda yaşamını yitiren Amerikalı asker sayısı 10 oldu

Son dakika haber! ABD medyası: Kabil Havalimanı'ndaki bombalı saldırıda yaşamını yitiren Amerikalı asker sayısı 10 oldu
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ABD medyası, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren Amerikalı askerlerin sayısının 10'a çıktığını bildirdi.

ABD medyası, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren Amerikalı askerlerin sayısının 10'a çıktığını bildirdi.

Amerikalı yetkililere dayandırılan haberlerde, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki bombalı saldırıda yaşamını yitiren ABD'li askerlerin sayısının 10'a yükseldiği belirtildi.

Daha önce 3 olarak açıklanan yaralı askerlerin sayısına ilişkin ise detay paylaşılmadı.

Pentagon'dan açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ülke medyasına düşen haberlerin hemen ardından yazılı bir açıklama yapmıştı.

Pentagon'un açıklamasında söz konusu patlamada ölen ABD askerlerinin sayısı belirtilmezken "bazı Amerikan askerlerinin" hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Kabil Havalimanı'nda patlama

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede bugün iki ayrı patlama meydana gelmişti.

Al-Jazeera patlamada ölü sayısının 25, yaralı sayısının 90 olduğunu duyurmuştu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirmişti.

Associated Press, ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, patlamanın kesinlikle DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını aktarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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