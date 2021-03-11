Son dakika haber... ABD, Libya'da Ulusal Birlik Hükümetinin güvenoyu almasından memnun
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Son dakika haber... ABD, Libya'da Ulusal Birlik Hükümetinin güvenoyu almasından memnun

11.03.2021 06:03 | Son Güncelleme: 11.03.2021 06:07
Son dakika haber... ABD, Libya'da Ulusal Birlik Hükümetinin güvenoyu almasından memnun

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu almasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu almasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Blinken, yaptığı yazılı bir açıklamada, meclisteki oylamanın sonucunun Libya'nın geleceği için önemli olduğunu belirtti.

Abdulhamid Dibeybe hükümetinin güvenoyu almasının çok önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Blinken, "Yeni yönetimi, 24 Aralık'ta serbest ve adil seçimlerin yapılması konusundaki gerekli adımları atması konusunda teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu seçimlerle Libya halkının tercih ettiği isimlere yönetimin barışçıl bir şekilde aktarılmasının ve ülkenin siyaseten istikrar kazanmasının önemine dikkati çeken Blinken, geçici hükümetin 23 Ekim ateşkesini uygulama konusunda da hassas olacağına inandığını belirtti.

Blinken ayrıca Libya'nın bugünkü siyasi konumuna gelebilmesinde Fayez Al Sarraj'ın da hakkının teslim edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi, Sirte kentinde düzenlenen üç günlük oturumun sonunda Temsilciler Meclisi'nden dün 132 kabul, bir çekimser oy ile güvenoyu almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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