Son dakika haber! ABD Libya Büyükelçisi Norland, Akile Salih ile yeni hükümetin güven oylaması hakkında görüştü
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Son dakika haber! ABD Libya Büyükelçisi Norland, Akile Salih ile yeni hükümetin güven oylaması hakkında görüştü

24.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:05
Son dakika haber! ABD Libya Büyükelçisi Norland, Akile Salih ile yeni hükümetin güven oylaması hakkında görüştü

Bir son dakika haberine göre ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland'ın, Libya'nın Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile ülkede yeni seçilen Ulusal Birlik Hükümetin güven oylaması hakkında görüştüğü bildirildi.

ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland'ın, Libya'nın Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile ülkede yeni seçilen Ulusal Birlik Hükümetin güven oylaması hakkında görüştüğü bildirildi.

ABD'nin Libya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Norland, Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile görüşmesinde, yeni yürütme otoritesine mümkün olan en kısa sürede güven oylaması yapılması konusunda Temsilciler Meclisi'nde oturum düzenlenmesinin önemini vurguladı.

Salih, Temsilciler Meclisinin bu konudaki sorumluluğunu üstlenmesi görüşüne katıldığını belirterek, yeni hükümetin de Libya Siyasi Diyalog Forumu ve Kahire Deklarasyonu sonuçlarına saygı duyması gerektiğini aktardı.

Elçilik açıklamasında, Temsilciler Meclisinin güvenoyu vermek için yapacağı oylamanın, ülkede 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilen genel seçimlere yönelik önemli bir adım olduğuna dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumunda, Libya krizine çözüm için ülkede yıl sonunda genel seçimlere gidilmesi kararı alınmış, 5 Şubat'ta yapılan oylamada da seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici Ulusal Birlik Hükümetinin başbakanlığına Abdülhamid Dibeybe seçilmişti.

Dibeybe'nin oluşturacağı kabinesini, 5 Şubat'tan itibaren 21 gün içinde güvenoyu alması için Temsilciler Meclisine sunması gerekiyor.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in müttefiki Akile Salih'in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisinden güvenoyu çıkmazsa, güvenoyu için Libya Siyasi Diyalog Forumu üyeleri devreye girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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