Son dakika haber! ABD'li perakende devi Walmart'a çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle dava açıldı - Haberler
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Son dakika haber! ABD'li perakende devi Walmart'a çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle dava açıldı

Son dakika haber! ABD'li perakende devi Walmart'a çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle dava açıldı
AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ABD'nin California eyaletinde, perakende şirketi Walmart'a yasa dışı yollarla çöp boşalttığı gerekçesiyle dava açıldı.

ABD'nin California eyaletinde, perakende şirketi Walmart'a yasa dışı yollarla çöp boşalttığı gerekçesiyle dava açıldı.

California Zehirli Atıkları Kontrol Dairesi (DTSC) Direktörü Meredith Williams düzenlediği basın toplantısında Walmart'a dava açtıklarını duyurdu.

DTSC'nin açtığı davaya destek veren eyalet savcıları, Walmart'ın her yıl 80 tona karşılık gelen 1 milyondan fazla zararlı atığı yasa dışı şekilde boşalttığını iddia etti.

California Başsavcısı Rob Bonta, şirketlerin istenmeyen malları elden çıkarmak istediğinde hukuka uygun hareket etmeleri gerektiğini ancak Walmart'ın bunu başaramadığını kaydetti.

Şirket Sözcüsü Randy Hargrove ise Walmart'a açılan "haksız davaya" karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Eyalet genelinde 300'den fazla mağaza işleten Walmart, 2010'da benzer bir davada 25 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

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AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

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