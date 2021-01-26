Son dakika haber! ABD'li milyarderlerin serveti Kovid-19 salgını sürecinde 1,1 trilyon dolar arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! ABD'li milyarderlerin serveti Kovid-19 salgını sürecinde 1,1 trilyon dolar arttı

26.01.2021 20:11 | Son Güncelleme: 26.01.2021 20:14
Son dakika haber! ABD'li milyarderlerin serveti Kovid-19 salgını sürecinde 1,1 trilyon dolar arttı

Son dakika haberi: ABD'li 660 milyarderlerin serveti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu son 10 aylık süreçte 1,1 trilyon dolar artarak toplam 4,1 trilyon dolara ulaştı.

ABD'li 660 milyarderlerin serveti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu son 10 aylık süreçte 1,1 trilyon dolar artarak toplam 4,1 trilyon dolara ulaştı.

Vergi Adaleti için Amerikalılar (Americans for Tax Fairness) ve Politika Çalışmaları Enstitüsü (IPS) tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19 salgınının neden olduğu krize rağmen Amerikalı milyarderlerin servetlerini artırdığına dikkat çekildi.

ABD'li 660 milyarderin toplam servetinin Kovid-19 salgınının etkili olmaya başladığı 18 Mart 2020'de 3 trilyon doların biraz altında olduğu anımsatılan açıklamada, söz konusu milyarderlerin servetinin 18 Ocak itibarıyla 4,1 trilyon dolara yükseldiği belirtildi.

Milyarderlerin serveti alt gelirli Amerikalıların servetinin neredeyse 2 katı

Açıklamada, ABD'li milyarderlerin Kovid-19 salgınının etkili olduğu 10 aylık süreçte servetlerini 1,1 trilyon dolar artırdığı ve bunun yaklaşık yüzde 40'lık bir artışa denk geldiği kaydedildi.

Milyarderlerin toplam servetinin, alt gelir grubundan 165 milyon Amerikalının 2,4 trilyon dolar olan toplam servetinin 3'te 2'sinden daha fazla olduğuna işaret edilen açıklamada, milyarderlerin salgın döneminde servetlerine kattığı 1,1 trilyon dolarla, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik sunduğu 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinde yer alan bazı yardımların karşılanabileceği ifade edildi.

Açıklamada, Tesla ve Space X şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın bu dönemde serveti en çok artıran milyarder olduğu belirtilerek, Musk'ın Mart 2020'den bu yana servetini yüzde 628,5 oranında artırdığı kaydedildi. Musk'ın 18 Mart 2020'de 24,6 milyar dolar olan serveti, 18 Ocak itibarıyla 179,2 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Meral Akşener Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Fatih Terim Alper Ulusoy Cüneyt Çakır Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kavga Milli Beşiktaş Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! ABD'li milyarderlerin serveti Kovid-19 salgını sürecinde 1,1 trilyon dolar arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 20:16:07. #1.15#
title