Son dakika haber: ABD'li ilaç şirketinden koronavirüs aşısı açıklaması

Son dakika haberleri: ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının yüzde 94.5 etkili olduğu belirtildi.

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının yüzde 94.5 etkili olduğu belirtildi.

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşınsının, virüs teşhisi konan 95 kişi üzerinde yapılan deneylerde yüzde 94.5 etkili olduğu açıklandı. Şirket, önümüzdeki haftalarda acil kullanım yetkisi için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) başvurmayı planladığını söyledi. 30 binden fazla gönüllüde denenmekte olan Moderna aşısının önümüzdeki yıla kadar ABD dışında satışa sunulması beklenmiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı