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Son dakika haber: ABD'li gazeteci Renaud, Kiev'de öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika haber: ABD'li gazeteci Renaud, Kiev'de öldürüldü

Son dakika dünya haberi... ABD'nin New York Times gazetesinde çalışan muhabir Brent Renaud, Rus birlikleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

ABD'nin New York Times gazetesinde çalışan muhabir Brent Renaud, Rus birlikleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, başkent Kiev'in kuzeybatısındaki İrpin bölgesinde Rus birliklerinin açtığı ateş sonucu New York Times'ta çalışan muhabir Renaud'un yaşamını yitirdiği bildirildi. Rus birliklerince açılan ateş sonucu Renaud'un yanındaki meslektaşının da yaralandığı belirtildi.


Son dakika haber: ABD'li gazeteci Renaud, Kiev'de öldürüldü

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Kiev, Rus, Dünya, Haberler

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