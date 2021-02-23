ABD'li Brunson'ın oturduğu ev yıkıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'li Brunson'ın oturduğu ev yıkıldı

23.02.2021 19:49 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:55
ABD'li Brunson'ın oturduğu ev yıkıldı

TÜRKİYE ile Amerika Birleşik Devletleri arasında krize sebep olan Rahip Andrew Craig Brunson'un Konak'ta oturduğu ev, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı.

TÜRKİYE ile Amerika Birleşik Devletleri arasında krize sebep olan Rahip Andrew Craig Brunson'un Konak'ta oturduğu ev, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tutukluluğu 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın tahliyesine karar verildi. Brunson, 12 Ekim 2018'de özel uçakla Türkiye'den ayrıldı. ABD'li rahip o dönemde iki ülke arasında gerilime sebep oldu. Brunson'un Alsancak semti Işılay Saygın Sokak'ta bulunan evinin çevresinde de, o dönemde geniş güvenlik önemleri alındı.

Dünyanın gözünün üzerinde olduğu sokakta güvenlik güçlerinin yanı sıra birçok basın mensubu da görev yaptı. Rahibin oturduğu bina, yaşlı olmasından dolayı yıkıldı. Ev sahiplerinin yeni bir yapı için müteahhitle anlaşmaya vardıktan sonra binanın yıkıldığı, yerine de yeni bina yapılacağı öğrenildi. Bir dönem dünyanın izlediği apartmandan geriye ise moloz ve hafriyatlar kaldı.ABD'li rahibin oturduğu sokağın esnaflarından Hasan Fırlangıç, "Yıkılan binada Rahip Brunson oturuyordu. Olaylardan sonra zaten Türkiye'den ayrılmıştı. Bina da yaklaşık 60 senelik bir yapıydı. O yüzden bina sahipleriyle müteahhitlerin anlaşması sonucunda yıkıldı. O dönemlerde bu sokak oldukça hareketliydi. İş yerimize girerken kimlik kontrolüyle giriyorduk" dedi.

ABD'li Brunson'ın oturduğu ev yıkıldı
ABD'li Brunson'ın oturduğu ev yıkıldı
ABD'li Brunson'ın oturduğu ev yıkıldı
ABD'li Brunson'ın oturduğu ev yıkıldı
ABD'li Brunson'ın oturduğu ev yıkıldı
ABD'li Brunson'ın oturduğu ev yıkıldı
ABD'li Brunson'ın oturduğu ev yıkıldı
ABD'li Brunson'ın oturduğu ev yıkıldı
ABD'li Brunson'ın oturduğu ev yıkıldı
ABD'li Brunson'ın oturduğu ev yıkıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Özlem Zengin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Prens Harry Acun Ilıcalı Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Hüseyin Göçek Nihat Özdemir
Tüm Haberler Mart İntihar Göztepe Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'li Brunson'ın oturduğu ev yıkıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 19:59:34. #1.14#
title