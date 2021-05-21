Son dakika haber: ABD, küresel asgari kurumlar vergisi oranının en az yüzde 15 olmasını önerdi
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Son dakika haber: ABD, küresel asgari kurumlar vergisi oranının en az yüzde 15 olmasını önerdi

Son dakika haber: ABD, küresel asgari kurumlar vergisi oranının en az yüzde 15 olmasını önerdi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: ABD Hazine Bakanlığı, küresel asgari kurumlar vergisi oranının en az yüzde 15 olması gerektiğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, küresel asgari kurumlar vergisi oranının en az yüzde 15 olması gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Vergi Politikası Ofisi yetkililerinin matrah aşındırması ve kar aktarımı konusunda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) bir parçası olan yönlendirme grubuyla toplantılara katıldığı bildirildi. Bu toplantıların bir parçası olarak küresel asgari kurumlar vergisi oranıyla ilgili müzakerelerin başladığına işaret edilen açıklamada, ülkelerin vergi tabanlarını korumak, küresel vergi sisteminin eşitlikçi ve 21'inci yüzyıl küresel ekonomisinin ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahip olmasını sağlamak için birlikte çalıştığı bir ortam yaratılması gerektiği belirtildi. Açıklamada, "Kurumlar vergisi rekabeti ve matrah aşındırma baskılarını sona erdirmek için çok taraflı çalışmak zorunludur." değerlendirmesi yer aldı.

Vergi oranlarında dibe doğru bir yarış olduğu anımsatılan açıklamada, küresel asgari kurumlar vergisi oranının çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesinde daha eşit bir oyun alanına dayalı olarak gelişmesini, orta sınıf ve çalışanlar için adaleti sağlarken inovasyonu, büyümeyi ve refahı teşvik edeceği ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığının yönlendirme grubuna küresel asgari vergi oranının en az yüzde 15 olması gerektiğini teklif ettiği belirtilen açılamada, bu oranın bir taban olduğu ve yükseltilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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