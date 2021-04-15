Son dakika haber | ABD Hazine Bakanlığı, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım açıkladı.
Son dakika haberi: ABD Hazine Bakanlığı, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin