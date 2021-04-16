Son dakika haber | ABD Hazine Bakanı Yellen, kurumlar vergisi reformunu çevreci kuruluşlarla görüştü
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Son dakika haber | ABD Hazine Bakanı Yellen, kurumlar vergisi reformunu çevreci kuruluşlarla görüştü

Son dakika haber | ABD Hazine Bakanı Yellen, kurumlar vergisi reformunu çevreci kuruluşlarla görüştü
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, iklim değişikliğiyle mücadelede kurumlar vergisi sisteminden yararlanmanın yollarını görüşmek üzere çevreci kuruluşlarla bir araya geldi.

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, iklim değişikliğiyle mücadelede kurumlar vergisi sisteminden yararlanmanın yollarını görüşmek üzere çevreci kuruluşlarla bir araya geldi.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen ve Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun çevreci kuruluşlarla kurumlar vergisi reformunu görüştüğü bildirildi. Görüşmede iklim değişikliğiyle mücadelede kurumlar vergisi sisteminden yararlanmanın yollarının ele alındığı belirtilen açıklamada, Yellen'ın net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda vergi hukuku da dahil olmak üzere ellerindeki tüm araçları kullanmanın önemini vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, Yellen'ın yeni vergi planı ile 1900'lerin başlarına kadar uzanan sübvansiyonlar kaldırılarak ve bu yüzyılın enerji teknolojilerine geçişi destekleyerek fosil yakıt endüstrisine yönelik bakışın modernize edilmeye başlandığını söylediği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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